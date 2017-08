TVL Nieuws, 17 augustus 2017

- In Hasselt neemt Pukkelpop een geslaagde start. Er is veel volk, veel sfeer, het weer is niet slecht en er zijn weinig incidenten.





- Voor het eerst in jaren spelen er bijna geen Limburgse bands op Pukkelpop. We stellen de vragen aan de samenstellers van het festival.





- Ook Limburg worstelt met de zwarte pagina's in zijn geschiedenis. In Lanaken staat de afschaffing van de Cyriel Verschaevestraat op de agenda





- In Beringen is er heel wat kritiek op het nieuwe parkeerbeleid: parkeren is gratis maar bestuurders moeten hun blauwe kaart leggen. Meer dan 3.000 mensen kregen het afgelopen jaar een boete omdat ze dat niet deden





- En in Peer is er geen sprake van asbestvervuiling aan de skipiste. Het dossier deed heel wat stof opwaaien maar uit onderzoek blijkt dat er niets aan de hand is.