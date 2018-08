TVL Nieuws 17 augustus 2018

Dansgroep Wisla uit Genk is deze nacht opgeschrikt door het onweer. De groep van 30 is op kamp in de gemeente Hamoir in de provincie Luik. Rond half vier vannacht viel er een boom op een van de tentjes. Een jongen van tien zat vast en de brandweer kwam hem bevrijden. De 10-jarige brak zijn pols en kwam er met de schrik van af.