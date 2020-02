TVL Nieuws, 17 februari 2020

Gisteren trok dus storm Dennis over het land, en hij heeft veel schade aangericht. Met Ciara eerder tellen we dus al twee felle stormen in een week tijd, en het is nog niet gedaan. De kans op extra stormen is nog altijd aanwezig. Volgend weekend zou het kunnen dat Ellen en/of Francis hun opwachting maken, maar onze weerman Michel Nulens is voorzichtig. De kans zit erin met windstoten zaterdagvoormiddag tot meer dan 80 kilometer per uur. Maar het is afwachten.