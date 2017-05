TVL Nieuws, 17 mei 2017

309 Vlaamse steden en gemeenten hangen vandaag de regenboogvlag uit naar aanleiding van de Internationale Dag Tegen Homofobie en Transfobie (IDAHOT) op 17 mei. In Limburg hangen alle 44 gemeenten de regenboogvlag uit. Door deel te nemen aan de actie tonen de stadsbesturen dat het holibi's en transgenders steunen. Op 17 mei worden overal ter wereld acties georganiseerd om aandacht te vragen voor discriminatie van holebi’s en transgenders. In Vlaanderen vraagt Cavaria (de koepelorganisatie) de steden en gemeenten om de regenboogvlag uit te hangen. “We gaan graag in op deze vraag”, zegt schepen van stad Beringen Thomas Vints. “Met dit simpel gebaar tonen we dat we begaan zijn met al onze inwoners, ook met holebi’s en transgenders. In Beringen zullen de regenboogvlaggen wapperen aan het SAC en aan het gemeentehuis in Beringen.”