TVL Nieuws, 17 mei 2018

- Stijn Bijnens ruilt de investeringsmaatschappij LRM in voor technologiebedrijf Cegeka. Bijnens is één van de belangrijkste architecten van het succesverhaal van de Limburgse economie na de sluiting van de mijnen en Ford Genk. - Handen af van de LRM. De Limburgse werkgeversorganisaties waarschuwen onze politici dat het geld van de LRM ook na het vertrek van Bijnens in Limburg moet blijven. - Onbekenden richten een sluikstort aan in een prachtig stukje natuur in het Heksenbos in Hasselt. Het zijn opnieuw glasbollen die door de sluikstorters uitgekozen worden om er hun afval te dumpen. - En Alden Biezen pakt uit met een nieuw moordmysterie. We volgen Joke Devynck en Jeroen Dewulf op de set in Bilzen.