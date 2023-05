TVL Nieuws, 17 mei 2023

Kersverse ouders, zowel de moeder als de vader, moeten samen één jaar thuis kunnen blijven om te zorgen voor hun baby. Een forse uitbreiding van het geboorteverlof dus. Het is een opmerkelijk voorstel van CM-topman Luc Van Gorp, aan de vooravond van Rerum Novarum. Maar het is nodig, zegt de baas van de Christelijke Mutualiteiten. "We moeten de druk op de samenleving en de bevolking verlichten door thuis ademruimte te creëren. Als we dat niet dringend doen, crasht onze verzorgingsstaat, zo waarschuwt Van Gorp. Hij roept de politici op om mensen niet te wantrouwen en bestraffen. Het drijft de bevolking regelrecht in de armen van de extreme partijen, aldus de Houthalenaar.