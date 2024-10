TVL Nieuws, 17 oktober 2024

Twintig Youca studenten liepen vandaag mee in het Ziekenhuis Oost-Limburg in Genk. Youca Action Day is een initiatief waarbij studenten één dag gaan werken en zo geld inzamelen voor een jongerenproject in Burundi. Eén van die leerlingen is de Genkse Haike Droushoudt. Ze wil eventueel geneeskunde gaan studeren en volgt daarom een arts in het ziekenhuis. Vandaag mocht ze van dichtbij ervaren hoe een operatie wordt uitgevoerd. In de volgende reportage zijn beelden van een operatie te zien.