TVL Nieuws, 18 april 2023

Vijf winkels van supermarktketen Lidl in Limburg zijn vandaag dichtgebleven. Het personeel voert actie tegen de hoge werkdruk. Er is onrust bij Lidl omdat de directie uren toekent aan filialen op basis van de verkochte stukken. Kleinere winkels verliezen tot 100 personeelsuren per week, bij de grotere is dat zelfs tot 300 uren. Het gevolg is dat de personeelsdruk, volgens vakbond BBTK, onhoudbaar is. De actie bij Lidl viel samen met een betoging van zo'n 2500 militanten en supermarktwerknemers in Brussel, om de praktijken in franchisewinkels aan te kaarten. Werknemers verdienen er tot 30 procent minder. Ondermeer het conflict bij Delhaize draait daar om.