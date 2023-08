TVL Nieuws, 18 augustus 2023

- Kinderdagverblijf Piepla in Dilsen-Stokkem sluit de deuren. Na een reportage op TV Limburg stroomden nog eens vier nieuwe klachten over misstoestanden binnen bij het agentschap Opgroepen. - In Bree ontbinden de curatoren van het failliete Triamant de huurovereenkomsten van de zorgbehoevende bewoners. Meer dan 100 kwetsbare mensen komen zo op straat te staan. Het stadsbestuur neemt een advocaat onder de arm om dat te verhinderen.- We gaan live naar Pukkelpop dat nu al op weg lijkt naar een nieuwe recordeditie. Hier bij ons kan u Pukkelpop iedere dag volgen tijdens extra uitzendingen.- Op de eerste festivaldag is Average Rob een opgemerkte gast. Hij zorgde vanochtend in Zonhoven al voor een toeloop van fans.- Actiegroep Red het Kolmenpark stapt naar de raad voor Vergunningsbetwistingen tegen de kap van het Kolmenbos in Tessenderlo.- En Limburgse bedrijven en onderzoekers gaan samenwerken in een nieuw state of the art gebouw van PXL Business.