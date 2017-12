TVL Nieuws, 18 december 2017

- Opnieuw een verrassende wending in het onderzoek naar de dood van het Peerse fotomodel Ivana Smit. De vader van Ivana is met hartklachten afgevoerd naar het ziekenhuis. De ouders werden in Kuala Lumpur onder druk gezet door de autoriteiten. De Maleisische politie heeft intussen 48 getuigen verhoord en vraagt de wereldpers om niet te speculeren over de doodsoorzaak.





- De familie is er nu zeker van dat Ivana voor haar dood een cocktail van de verkrachtingsdrug ketamine en andere drugs kreeg toegediend. Een Britse privédetective met wereldfaam gaat op vraag van de ouders de dood van Ivana onderzoeken.





- Een dierengedragstherapeut buigt zich over de vraag of de hond die in Paal 12 schoolkinderen beet, moet worden afgemaakt.





- Bij Racing Genk is het uitkijken naar wanneer Philippe Clement zijn handtekening zet onder een contract als nieuwe trainer.





- Met de eindejaarsfeesten in aantocht starten we met een feestelijke reeks met alle Limburgse sterrenchefs. Alle chefs geven hun ultieme feestrecept prijs zodat u het met kerstmis of nieuwjaar zelf kan maken voor uw gasten.