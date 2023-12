TVL Nieuws, 18 december 2023

Tessenderlo-Ham, dat is de naam van de nieuwe fusiegemeente in West-Limburg. De nieuwe naam werd deze avond feestelijk onthuld aan de Blauwe Brug over het Albertkanaal. Ham en Tessenderlo zullen vanaf 1 januari 2025 één nieuwe gemeente vormen. Beide gemeenteraden hebben deze avond om 19.00 uur definitief de fusie goedgekeurd, alsook het logo en de naam van de nieuwe gemeente. 56 procent van de inwoners bracht een stem uit. De kanshebbers voor de nieuwe naam waren Ham ter Loo, Kempenheide, Kepkensberg en Tessenderlo-Ham. De naam werd deze avond rond 20.00 uur feestelijk bekendgemaakt in aanwezigheid van heel wat inwoners. Vanaf 2025 zullen we dus spreken van Tessenderlo-Ham. Morgen volgt meer in het TVL Nieuws van 12.30 uur.