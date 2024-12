TVL Nieuws, 18 december 2024

- Ook morgen staken de chauffeurs van een belangrijke onderaannemer van De Lijn. Net zoals vandaag zal één op drie bussen in Limburg niet uitrijden.- Een leerkracht van een kleuterschool in Heusden-Zolder werd onterecht beschuldigd van seksueel grensoverschrijdende gedrag. Zijn advocaat wil dat er een protocol voor scholen komt zodat het onderzoek op een meer serene manier gevoerd kan worden.- Parket Hasselt verdenkt een Nederlandse vlogger ervan zijn eigen luxewagen in brand te hebben laten steken in Hasselt. De feiten speelden zich eind november af in de parkeergarage van een appartementsblok.- Alle Limburgse hulpverleners van brandweer, politie en ziekenhuizen zijn het verbaal en fysiek geweld beu en vragen in een pakkende video om meer respect.- In Bilzen-Hoeselt zorgt het nieuwe logo voor verwarring. Het roept bij sommige inwoners zelfs het beeld op van een mannelijk lid.