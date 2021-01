TVL Nieuws, 18 januari 2021

- Het ziet er naar uit dat de vaccinatiecampagne te laat komt om een derde piek in het aantal coronabesmettingen te vermijden. Volgens experts zijn versoepelingen van de coronamaatregelen niet aan de orde.





- Het Ziekenhuis Oost-Limburg is klaar om meer dan 5.000 personeelsleden te vaccineren. Dat blijkt uit de proefopstelling die het ziekenhuis organiseerde.





- De verkoop van mobilhomes verdubbelt door de coronacrisis. De constructeurs kunnen de vraag niet bijhouden.





- TVL Sportcafé ontvangt vanavond John van den Brom. We spreken met hem over de uitglijder op het sneeuwtapijt in Moeskroen en over zijn eerste weken als trainer bij Racing Genk.





- En wat moet je doen om 107 jaar oud te worden? We vroegen het aan Irene Giusti in het woonzorgcentrum Sint-Jan-Berchmans in Hamont-Achel. Giusti is nu de oudste vrouw in Limburg.