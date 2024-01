TVL Nieuws, 18 januari 2024

De voorbije 20 jaar zijn er zo'n 9.000 planten- en dierensoorten waargenomen in het Nationaal Park Hoge Kempen. Dat blijkt uit een rapport dat werd opgesteld door verschillende natuurverenigingen, universiteiten en vrijwilligers. Nooit eerder in Vlaanderen werd de biodiversiteit voor een natuurgebied zo omvangrijk in kaart gebracht. Het rapport is een instrument om in de toekomst aan duurzaam beheer te doen in Hoge Kempen. Heel wat soorten in het Nationaal Park zijn dan ook uniek in Vlaanderen.