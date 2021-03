TVL Nieuws, 18 maart 2021

- Er zijn in Limburg 285 kinderen dakloos of thuisloos. Dat blijkt uit de eerste grootschalige daklozentelling in onze provincie. De overheid krijgt geen vat op dit schrijnend probleem. Dakloze minderjarigen kunnen in Hasselt wel terecht bij het burgerinitiatief Homie dat gedragen wordt door een hele woonwijk.- Bisschop Hoogmartens biedt zijn excuses aan voor uitspraken van het Vaticaan over holebi's. De bisschop voelt mee met homokoppels en hun families.- Limburgse ziekenhuizen vaccineren risicopatiënten met overschotten van het personeel. Intussen heeft ons land AstraZeneca gevraagd om dosissen te krijgen die andere landen voorlopig niet gebruiken.- Wie deze zomer op vakantie wil, moet nu zijn reis boeken maar door de coronacrisis is er geen enkele zekerheid dat de vakantie ook kan doorgaan. De reissector eist duidelijkheid van de overheid.- En de Hasseltse projectontwikkelaar Democo is met 800 werknemers de beste werkgever van het land. Wij gingen hen opzoeken in het iconische project De Bonnefant in Hasselt.