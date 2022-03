TVL Nieuws, 18 maart 2022

Ook al komt de stroom vluchtelingen uit Oekraïne trager dan verwacht naar Limburg, toch hebben de meeste gemeenten al een oplossing voor de opvang van tientallen of honderden vluchtelingen, zo kon u de afgelopen dagen al zien in ons nieuws. Nu heeft ook de gemeente Oudsbergen beslist om een gebouw te huren van het blauwe bessenbedrijf Schrijnwerkers in Gruitrode. Dat is goed voor 48 opvangplaatsen. En de stad Hasselt is klaar om 75 vluchtelingen op te vangen in het voormalig Recor-gebouw. Over 14 dagen moet er plaats zijn voor 400 vluchtelingen. Het is voorlopig nog echt een noodopvang: er is verwarming, elektriciteit en elke vluchteling krijgt een veldbed, lakens en eten. De stad doet daarom een oproep naar de Hasselaren om de opvang wat huiselijker te maken: ze zoeken bijvoorbeeld nog extra lattenbodems, nachtkastjes en kleerkasten.