TVL Nieuws, 18 maart 2024

De carnavalstoet in Spouwen, in Bilzen, is gisterenmiddag een tijdje stilgelegd omwille van een vechtpartij. De politie is uiteindelijk met pepperspray moeten tussenkomen. Een vrouw is zwaargewond afgevoerd naar het ziekenhuis. Een andere vrouw werd gearresteerd. De vechtpartij brak aan het einde van de stoet uit. Een carnavalsgroep uit Tongeren kreeg het onderling aan de stok. Er vielen enkele rake klappen. Een jonge vrouw raakte tijdens de schermutseling zwaargewond. De ambulance werd opgeroepen om haar naar het ziekenhuis te brengen. De politie moest pepperspray gebruiken om de vechtersbazen uiteen te drijven. Enkele personen keerden zich tegen de politie, twee agenten liepen ook lichte verwondingen op. Een opstandige vrouw werd in de boeien geslagen en mocht enkele uren in de politiecel doorbrengen. Meerdere betrokkenen hadden alcohol gedronken, maar de precieze oorzaak van de vechtpartij is nog onduidelijk.