TVL Nieuws, 19 februari 2021

*Dit weekend is de lente in Limburg. Het kwik kan de komende dagen opklimmen tot 19 graden en zelfs meer. We hunkeren naar buitenlucht na de lange coronawinter binnen. Maar het is belangrijk dat iedereen zich strikt aan de coronaregels houdt.

*In de Ethias Arena in Hasselt is het grootste vaccinatiecentrum van Limburg geopend. Maar waar blijven de vaccins? Ook na april hebben we op dit ogenblik nog altijd geen zekerheid dat de producenten massaal vaccins gaan leveren. Dat zegt Dirk Ramaekers, voorzitter van de taskforce vaccinaties.





* Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters investeert in veilige schoolroutes op gewest- en gemeentewegen. De stad Lommel is met 27 projecten koploper in Vlaanderen.





*Steeds meer Limburgse jongeren voelen de kriebel om te ondernemen en worden zelfstandige.





*En John van den Brom staat onder druk als trainer van Racing Genk en kan zich zondag tegen Beerschot geen nieuw verlies permitteren.