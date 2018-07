TVL Nieuws, 19 juli 2018

In een sociaal appartement in Sledderlo bij Genk zit een man van 68 vast. Bruno Koziel is niet goed te been en de flat heeft geen lift. Een vriendin die voor hem de boodschappen doet, trekt aan de alarmbel. Het is schrijnend dat ze een ex-mijnwerker zo in de steek laten, klinkt het. De sociale woonmaatschappij Nieuw Dak zegt een oplossing te zoeken. Maar spreekt van een zeer complex dossier.