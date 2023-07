TVL Nieuws, 19 juli 2023

Het aantal inwoners dat in kansarmoede geboren wordt in Genk, is voor het zevende jaar op rij gedaald. Op dit moment wordt 1 op de 5 inwoners geboren in kansarmoede. Een verbetering ten opzichte van 2016. Toen was dat maar liefst 1 op de 3 inwoners. Ondanks de daling van de afgelopen jaren blijft Genk wel bij de slechtste van de klas in Limburg. De doelstelling tegen de verkiezingen in 2024 is dan ook om minstens even goed te doen als het Vlaams gemiddelde.