TVL Nieuws, 19 juni 2023

- Sint-Truiden moet de geheime lening aan voormalig burgemeester Jef Cleeren terugvorderen. Op dit ogenblik stelt audit Vlaanderen zijn aanbevelingen voor aan de gemeenteraad na een onderzoek naar financiële malversaties.





- In Maasmechelen stort een fitnesszaak in elkaar als een kaartenhuisje. Het gaat om de zaak van de echtgenoot van voormalig TVL-gezicht Annemie Ramaekers.





- In Hasselt is de eerste schop in de grond gestoken voor de Spartacus trambus van Hasselt naar Maasmechelen. Het project is een opstap naar zelfrijdende bussen.





- Het circuit van Zolder bestaat 60 jaar. We duiken in het archief voor unieke beelden van het rijke Formule 1-verleden van de Omloop van Terlaemen.





- En met stand up comedian Yannick Noben blikken we vooruit op het nieuwe seizoen van de TVL Vertellingen dat woensdag start in Diepenbeek.