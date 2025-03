TVL Nieuws, 19 maart 2025

- Op dit moment is al 150.000 euro ingezameld voor de 5-jarige Inez uit Zonhoven die lijdt aan een zeldzame vorm van kanker. Dat is precies de helft van het bedrag dat nodig is om een Amerikaans medicijn aan te kopen voor het meisje.





- Een advocaat die in Hasselt reclame maakt op bierviltjes in cafés, lokt verdeelde reacties uit.





- Speciale eenheden van de politie vinden een kruisboog en explosieven bij een man die dood werd aangetroffen in zijn woning in Oudsbergen. Eerder op de avond nam hij een deurwaarder onder schot.





- Limburgse busreizigers komen er nog bekaaider vanaf in het nieuwe plan van De Lijn. Er worden nog maar eens buslijnen geschrapt in onze provincie.





- En biotechnologiebedrijf B4 Plastics lanceert de eerste biologisch afbreekbare drainagepijp.