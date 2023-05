TVL Nieuws, 19 mei 2023

Eindigen doen we in Bree, want daar staat de dikste perenboom ooit gemeten in ons land. Een uniek exemplaar, zeggen medewerkers van Bomengroep Limburg, die alle uitzonderlijke bomen in onze provincie willen inventariseren om ze te beschermen. De boom in Bree is minstens 100 jaar oud, maar volgens de eigenaar zou hij al 300 jaar oud zijn. De Bomengroep wil in het najaar meer onderzoek doen naar het ras van de boom, en ook nieuwe boompjes van de variëteit kweken, zodat de genetische informatie niet verloren gaat.