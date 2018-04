TVL Nieuws, 2 april 2018

- In het dossier over de grootschalige fraude met zonnepanelen worden de installateurs en de keurders doorverwezen naar de rechtbank. De eigenaars van de zonnepanelen gaan voorlopig vrijuit. - Politici en sociale partners in Limburg hebben een front in de maak om Limburg in Brussel weer op de kaart te zetten. Sommigen denken dat Vlaanderen zich beperkt tot Antwerpen, klink het. - De onduidelijkheid over het lot van de ruim 80 medewerkers van de Carrefour in Genk is voor de mensen in kwestie onhoudbaar. Ze hielden vandaag de winkel dicht en ook morgen kan u er niet terecht. - En bij de verhoging van de bruggen over het Albertkanaal dreigen zwaluwnesten te sneuvelen. De waterwegbeheerder hoopt op een oplossing met zwaluwpalen.