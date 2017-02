TVL Nieuws, 2 februari 2017

Een dag na onze reportage waarin Limburgse klanten vertelden dat ze vreesden voor oplichterij bij een bedden- en matrassenverkoop in Hasselt en Genk blijven er klachten van klanten binnenkomen op onze redactie. Velen vrezen dat hun bestelde bedden niet geleverd worden, terwijl ze wel een voorschot betaalden. Vandaag konden we eindelijk de eigenaar van het bedrijf aan de lijn krijgen. Hij zegt dat er gewoon vertraging is door het grote succes van de verkoop.