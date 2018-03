TVL nieuws, 2 maart 2018

- Het vriest dat het kraakt, maar de brandweer gaat duiken in de plas van Kelchterhoef. De duikers oefenen op reddingen in extreme weersituaties - De provincie levert een vergunning af om een deel van de monumentale Kolenwasserij van Beringen af te breken. Erfgoedverenigingen noemen het een schandaal. - Op het hof van Assisen in Tongeren heeft seriemoordenaar Hardy zijn spijt betuigd. - De stad Bilzen verplicht een 80-jarige inwoner om de rommel aan zijn huis op te ruimen. - En ze begon als jobstudente. Na 50 jaar trouwe dienst bij dezelfde werkgever heeft Christine afscheid genomen van haar collega's.