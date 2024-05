TVL Nieuws, 2 mei 2024

Elke Lommelaar gaat 100 euro moeten betalen in de rechtszaak rond de Poetskeswei. Het hof van beroep in Antwerpen heeft de stad Lommel immers veroordeeld tot een schadevergoeding van 3 miljoen euro. Het gaat om de onteigening van de grond van de familie Poets voor openbaar nut in 1976. Die onteigening was rechtmatig. Maar de doorverkoop van de gronden in 2005 aan de privé om er appartementsblokken op te bouwen was dat niet. De toenmalige burgemeester - de socialist Louis Vanvelthoven - wordt met de vinger gewezen. N-VA Lommel onderzoekt nu of de boete op de oud-burgemeester te verhalen is.