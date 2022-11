TVL Nieuws, 2 november 2022

- In Hasselt protesteren tientallen jonge boeren tegen het uitgelekte Mest Actie Plan. Volgens de actievoerders is het plan de doodsteek voor de landbouw. We peilen bij een boerenfamilie in Neeroeteren naar de impact op hun bedrijf.





- Toekomstig burgemeester Ingrid Kempeneers trekt in Sint-Truiden de CD&V-lijst bij de gemeenteraadsverkiezingen. Dat heeft Kempeneers zelf bekendgemaakt in het TVL-Middagnieuws.





- In Meeuwen bijten wolven twee pony's dood. De paardjes zaten in een weide die niet wolfproof omheind was.





- Instagramkok Renée uit Leopoldsburg leert volgers goedkoper koken tijdens de energiecrisis. Ze gaat iedere dag op jacht naar promoties in de supermarkten.





- En met The Holy Grail opent in Lommel een toptentoonstelling met glaskunst.