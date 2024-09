TVL Nieuws, 2 september 2024

Vol is vol. Overvol zit de gevangenis van Hasselt. Als er nog gedetineerden bijkomen, zijn er geen borden meer in de keuken om hen eten te geven. Zo erg is de situatie. 25 gevangenen slapen op de grond, als sardienen in een blik. Mensonwaardig in een land als België. Er zitten liefst 230 gevangenen teveel. 650 in totaal. Dat is nooit eerder gebeurd. ACOD Gevangenissen komt met de dramatische cijfers naar buiten, in de hoop dat de ogen van de verantwoordelijken in Brussel eindelijk opengaan. Elke dag zijn er incidenten, kleine maar ook grote. Tot het eens ècht goed fout gaat, zo waarschuwt de socialistische vakbond.