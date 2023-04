TVL Nieuws, 20 april 2023

- Parket Limburg opent een onderzoek naar de aanstootgevende berichten die acht leerkrachten van de Sportschool in Hasselt in een Whatsappgroep verstuurden. De School zelf opent een meldpunt voor ouders en leerlingen die met vragen zitten.- De advocaat van de geschorste leerkrachten vindt dat de directie zich niet mag mengen in privégesprekken. Volgens hem ging het om grappen en wilden de leerkrachten niemand kwetsen. - Het Regenbooghuis reageert geschokt op de feiten. Vlak voor de paasvakantie gaven ze nog een vorming over inclusiviteit op de sportschool.- De Limburgse speelgoedwinkelketen ToyChamp koopt 75 procent van de aandelen van concurrent Dreamland. De winkel in Quartier Bleu in Hasselt moet wel de deuren sluiten.- En het was vandaag buitenspeeldag. In heel Limburg lieten kinderen zich dan ook volledig gaan.