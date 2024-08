TVL Nieuws, 20 augustus 2024

Nadat enkele kinderen van een watersportkamp besloten om te zwemmen in een stuw in Lummen, gaat de organisatie van het kamp, het Schulensmeer, de interne veiligheidsprocedures evalueren. Het wil zulke acties in de toekomst vermijden en spreekt van een jammerlijk voorval. De Vlaamse Milieumaatschappij, de beheerder van de stuw roept op tot voorzichtigheid want zwemmen in een stuw is levensgevaarlijk. De zwempartij had dan ook slecht kunnen aflopen.