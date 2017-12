TVL Nieuws, 20 december 2017

- Ushko, de hond die enkele schoolkinderen aanviel in Beringen, mag weer naar huis. Dat besliste burgemeester Webers na overleg met een dierengedragstherapeut.





- Het lichaam van Ivana Smit komt morgen niet naar huis. De familie van het overleden Peerse model wil dat Nederlandse minister Halbe Zijlstra in actie komt.





- De armoede in Limburg neemt toe: Armoedevereniging Sint Vincentius hielp in 2017 bijna 10000 personen per maand.





- Philippe Clement stond vandaag voor het eerst op het oefenveld als trainer van Racing Genk.





- En in het derde deel van onze feestelijke reeks met alle Limburgse sterrenchefs trekken we naar Innesto in Houthalen-Helchteren.