TVL Nieuws, 20 februari 2017

In de Italiaanse gemeenschap is onrust ontstaan. Het Belgische ministerie van Financiën heeft de jacht geopend op eigendommen in Italië. Honderden Limburgse Italianen hebben al een brief in de bus gekregen, waarin uitleg wordt gevraagd over hun bezittingen in Italië. De fiscus stelt zich wel schappelijk op. Het gaat om een jaarlijks te betalen aanslag van 40 tot 200 euro. De fiscus gaat niet terug in het verleden en er worden geen boetes opgelegd.