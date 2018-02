TVL Nieuws, 20 februari 2018

De Chiro start het project 'Iedereen Mee Op Kamp' en roept haar groepen op kinderen en jongeren in een kwetsbare positie mee te nemen op kamp. Het startschot van het project werd gisteren gegeven door Chiro Sint-Lutgardis uit Houthalen-Helchteren, in een opvangcentrum van het Rode Kruis. Het project legt de focus op kinderen en jongeren in een kwetsbare positie. “Een Chirokamp, da's een beetje zoals een onvergetelijke vakantie met leeftijdsgenoten”, zegt Michael Tubex, trekker van het project 'Iedereen Mee Op Kamp' bij Chirojeugd Vlaanderen. “Op kamp gaan is vrienden voor het leven maken, leren samenwerken en je eigen talenten ontwikkelen. Het is een ervaring die iedereen verdient mee te maken. Ieder kind heeft immers recht op vrije tijd en ontspanning, ook kinderen in een maatschappelijk kwetsbare positie. Of ze nu lid zijn van de Chiro of niet.” Heel wat kinderen in een kwetsbare positie zijn minder of niet vertrouwd met het concept jeugdbeweging, en vinden daardoor moeilijk de weg naar onze jaarwerking. “Omdat een zomerkamp een iets bekender gegeven is, kunnen we hen zo op een laagdrempelige en leuke manier toch bereiken. De vraag naar leuke zomeractiviteiten voor kinderen en jongeren is immers enorm.” Buurtpartners “We vragen Chirogroepen om samen te werken met sociale organisaties in de buurt. We hebben gemerkt dat zulke samenwerkingen met buurtpartners van vitaal belang zijn,” zegt Michael. “Concreet vragen we dus om niet-leden mee te nemen op kamp – ook als ze nadien geen lid worden.” De Chiro helpt groepen om hun werking toegankelijker te maken voor maatschappelijk kwetsbare kinderen. Dat doen ze door te tonen hoe je financiële en culturele drempels verlaagt. “We ondersteunen groepen bovendien financieel als dat nodig is, via een Solidariteitsfonds.” Aftrap campagne Gisteren werd het startschot van de campagne gegeven door Chiro Sint-Lutgardis uit Houthalen-Helchteren. Ze speelden een hele namiddag Chirospelletjes in een opvangcentrum van het Rode Kruis, om kennis te maken met de Chirowerking. Het was zowel voor de Chiroleden als voor de kinderen van het opvangcentrum een boeiende ervaring.