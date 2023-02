TVL Nieuws, 20 februari 2023

De aardbeving in Turkije en Syrië eist een zware tol van de hulpverleners ter plaatse. Dat ervaart ook Sinan Akbaba uit Heusden-Zolder. Hij is vervroegd naar huis teruggekeerd van het getroffen gebied in Turkije waar hij aan de slag was als vrijwillige reddingswerker. Op één dag haalde hij drie lichamen van kinderen vanonder het puin. Emotioneel is het zeer zwaar en de Heusdenaar is opgelucht om weer bij zijn eigen familie te zijn. ''De realiteit daar in het getroffen gebied is bikkelhard en je beseft het pas als je echt ter plaatse bent,'' klinkt het. Samen met nog andere vrijwilligers uit Heusden-Zolder wil Sinan een reddingsteam oprichten om te helpen bij toekomstige rampen.