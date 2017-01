TVL Nieuws, 20 januari 2017

In Hasselt is Bouwinnovatie begonnen. De grootste Limburgse beurs van het jaar verwacht 25.000 bezoekers. Het beursthema van 2017 is 'de Woning van de Toekomst'. Meer dan ooit draait alles rond energiezuinig bouwen en verbouwen. Op het vlak van isolatie- en warmte-technieken speelt zich een ware revolutie af, die de particuliere bouwer of verbouwer vele euro's kan besparen.