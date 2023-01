TVL Nieuws, 20 januari 2023

De Vlaamse Regering zet de plannen voor de leidingstraat tussen de haven van Antwerpen en het Duitse Ruhrgebied voorlopig stop. Dat laat Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) weten. Op verschillende plaatsen in Limburg was er protest omdat de ondergrondse pijpleiding door woon- en natuurgebied zou lopen met onteigeningen en bomenkap als gevolg. Twee jaar geleden startte Vlaanderen een publieke raadpleging voor de leidingstraat, die chemische stoffen zou vervoeren tussen de Antwerpse haven en het Duitse Ruhrgebied. Drie mogelijke tracés werden naar voren geschoven. In Limburg leidde dit onder meer tot protesten in Tessenderlo en Hasselt, waar ongerustheid heerste over eventuele onteigeningen en de impact op de natuur. De Vlaamse overheid ontving 4.300 reacties en verschillende petities. Op basis hiervan besliste de regering om het lopende gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan stop te zetten. “Na de vele inspraakreacties en extra onderzoek is duidelijk dat het project grondig bijgestuurd zal moeten worden”, aldus minister Demir. Convenant van industriële partners Omdat er nog te veel onduidelijkheid is over de concrete benutting van de leidingstraat door de industrie, wil Demir pas overwegen over te gaan tot een doorstart wanneer die duidelijkheid wordt verschaft. De industriële partners moeten nu een convenant opmaken waarin ze hun intenties en timing concretiseren voor het gebruik van de leidingstraat. De regering eist ook dat het project zonder onteigeningen verloopt en dat natuurschade maximaal wordt voorkomen. De leidingstraat moet ook volledig worden ingezet voor de klimaat- en energietransitie richting minder fossiele brandstoffen. Centrale tracé Het centrale tracé werd intussen ook uitgesloten omdat dit niet gerealiseerd kon worden zonder onteigeningen van woningen en bedrijfsgebouwen. De tracés lopen daardoor niet meer op het grondgebied van Beringen, Dilsen-Stokkem, Hasselt, Leopoldsburg, Maaseik en Zandhoven. Het noordelijke en het zuidelijke tracé liggen wel nog voor, maar ook die zullen aangepast moeten worden. Onder andere in Hasselt en Tessenderlo werd er geprotesteerd tegen de komst van de leidingstraat: