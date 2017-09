TVL Nieuws, 20 september 2017

Een Nigeriaans gezin uit Bilzen wordt uitgewezen. De vier kinderen nemen afscheid van hun schoolvriendjes. Limburg haalt onmogelijk de klimaatdoelstellingen van 2020. Als we willen slagen, zullen we een keer vaker de auto thuis moeten laten. De maat is vol. Burgemeester Borremans van Heusden-Zolder neemt extra maatregelen. Everzwijnen palmen Berkenbos in en de plaag is niet meer te stoppen. Het Hasseltse Jessa-ziekenhuis gaat in Dubai een expertisecentrum voor hartchirurgie uitbouwen. En STVV is dè club van Limburg. Heel Sint-Truiden geniet nog na van de welverdiende derbyzege tegen aartsrivaal Genk.