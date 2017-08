TVL Nieuws, 21 augustus 2017

In Tongeren kan men vanaf vandaag een boodschap schrijven in het rouwregister voor Elke Vanbockrijck. De 44-jarige vrouw kwam afgelopen donderdag om het leven bij de terreuraanslag in Barcelona. Ze was er op vakantie met haar man en haar twee zonen. Nieuws dat heel Tongeren heeft geschokt want Elke was een lieve vrouw die voor iedereen klaar stond zeggen ze daar.