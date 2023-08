TVL Nieuws, 21 augustus 2023

De uittocht van Pukkelpop verloopt vlot. Veel festivalgangers zijn vannacht al naar huis gegaan, maar de meesten zijn deze voormiddag vertrokken. De NMBS voorzag een tiental extra treinen met een aangepaste dienstregeling. Vannacht reden al 4 nachttreinen. De uittocht zorgde in de loop van de ochtend voor een file aan het station van Kiewit. Moe en uitgeput zijn de festivalgangers en even wachten kan er dan ook nog wel bij. Iedereen is het er over eens: deze Pukkelpop was een topeditie en de politie LRH voegt eraan toe dat het ook de veiligste editie ooit was. Er zijn maar een 30-tal aangiftes van diefstal of andere feiten gebeurd.