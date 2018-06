TVL Nieuws, 21 juni 2018

Gisterenavond is de brandweer rond half zeven moeten uitrukken voor een dakbrand in de Muziekodroom in Hasselt. Er was sprake van een steekvlam. Een keuken in het gebouw brandde volledig uit. De brand kon snel geblust worden, maar er is veel rookschade. Wat de oorzaak van de brand was, is nog niet duidelijk. In de loop van de dag werd er wel gewerkt aan het dak van de Muziekodroom.