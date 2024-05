TVL Nieuws, 21 mei 2024

De voorspelde regen met onweersbuien deze namiddag zal opnieuw voor overstromingen zorgen in Voeren en de rest van Limburg aan de grens met Nederland. Veertig liter valt sowieso, maar de grond is verzadigd en lokale onweders met in totaal tot 75 liter neerslag zullen voor ernstige problemen zorgen. Onze weerman Michel Nulens vraagt om voorzorgen te nemen, de kans is groot dat het erger wordt dan de overlast vorige vrijdag.