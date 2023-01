In het dorpje Zussen bij Riemst is een groot zinkgat ontstaan door een waterlek. Om het lek te dichten heeft de watergroep de leiding afgesloten. Momenteel zit er weinig druk op het water, een handvol gezinnen zit zelfs zonder water. De waterleiding ligt boven een groeve, wat maakt dat er gevaar is voor instorting. De brandweer is de plek komen stutten om erger te voorkomen.