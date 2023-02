TVL Nieuws, 22 februari 2023

- In Heusden-Zolder zet een uitslaande brand een school in lichterlaaie. Buurtbewoners moeten ramen en deuren dichthouden.





- Bij de politie komen plots veel klachten binnen van mensen die gechanteerd worden voor zogenaamd surfen naar porno-sites. Oplichters dreigen ermee de identiteit van de slachtoffers bekend te maken als ze geen duizenden euro's betalen.





- Vorig jaar kwamen 49 mensen om in het verkeer in Limburg. Het tekort aan openbaar vervoer maakt van Limburg de dodelijkste provincie in het verkeer. Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters pleit voor de onmiddellijke invoering van het rijbewijs met punten.





- Terwijl in het buitenland een debat woedt over een mogelijk verbod op gsm's op school, pleit communicatiespecialist Hervé Van De Weyer voor meer smartphones in de klas.





- En we hebben niet-alledaagse beelden in de aanloop van een bijzondere tentoonstelling in het Emile Van Dorenmuseum in Genk.