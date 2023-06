TVL Nieuws, 22 juni 2023

In het westen van onze provincie, in de buurt van Halen en Herk-de-Stad is alles in gereedheid gebracht om het water indien nodig te bestrijden. Zandzakjes liggen klaar in de stedelijke werkplaats in Halen. De stad bepaalt zelf waar ze gebruikt worden. En in Herk-de-Stad kunnen burgers zelf het nodige materiaal afhalen om hun woning te beschermen.