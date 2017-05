TVL Nieuws, 22 mei 2017

De stad Hasselt wil zich profileren als fietsstad. Maar makkelijk is het niet. Fietsdiefstallen zijn een groot probleem en in de vele rijhuizen is er geen ruimte om een fiets te stallen. Daarom investeert de stad nu in enkele wijken in fietskluizen. Overdekte fietsparkeerplaatsen die je op slot kan doen. Iedereen die aan bepaalde voorwaarden voldoet kan zich vanaf morgen inschrijven om een plaatsje in de kluis te huren.