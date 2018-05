TVL Nieuws, 22 mei 2018

Vanaf donderdag geven we u in het TVL Nieuws een unieke blik achter de schermen van de vzw Stijn. Wat ooit begon in Sint-Oda in Overpelt groeide uit tot een netwerk met verschillende zorginstellingen in Limburg, de Antwerpse Kempen en Vlaams-Brabant. Welke therapieën volgen de gasten van de Sint-Gerardus in Diepenbeek? En hoeveel specifieke maaltijden maakt de keuken van ’t Weyerke?Volg de reeks vanaf donderdag 24 mei in het TVL-nieuws om 12 uur 30 en 18 uur 30.