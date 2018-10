TVL Nieuws, 22 oktober 2018

Vanaf komende zaterdag wordt het gevoelig kouder. De middagtemperatuur ligt zondag en begin volgende week rond 9 graden en in de nacht kan het landinwaarts regionaal tot vorst komen. In de Ardennen kan vanaf zondag neerslag in de vorm van smeltende sneeuw vallen. Tot het weekend is het licht wisselvallig najaarsweer met maxima van 10-16 graden. Vanaf komend weekend is het wisselvallig met regelmatig buien en slechts af en toe zon. Daarbij neemt de kans op kouder weer sterk toe. De middagtemperatuur zakt naar een graad of 9 en ’s nachts ligt de temperatuur een paar graden boven nul. In een rustige nacht met opklaringen kan het regionaal vriezen. Sneeuw in de Ardennen?In de Ardennen ligt de maximumtemperatuur zondag en maandag op 5-6 graden en tijdens buien daalt het kwik naar een graad of 2. Neerslag kan daarbij in winterse vorm vallen en heel misschien wordt het op de hoogste delen tijdelijk wit. In de nachten kan het in de Ardense dalen zelfs matig vriezen met minima rond -5 graden of nog iets lager. Deze week nog 10-16 graden Deze namiddag wisselen zon en stapelwolken elkaar af. In Limburg kan morgen een spatje regen vallen. Ook woensdag is er veel bewolking en kan vooral in het oosten van het land af en toe wat regen vallen. Om grote hoeveelheden gaat het niet. Donderdag en vrijdag blijft de middagtemperatuur op 12-15 graden uitkomen. Donderdag belooft een overwegend droge dag te worden. Voor vrijdag staan buien op het programma.