TVL Nieuws, 23 april 2019

*De toeristische sector in Limburg heeft er een absoluut topweekend opzitten. Vooral in Zuid-Limburg, waar de paasvakantie samenviel met de bloesemperiode, sneuvelden alle records. Hotels en b&b's zaten vol. Limburg groeit meer en meer uit tot een populaire dichtbij bestemming. *Feestvierders lappen de verkeersregels aan hun laars en blokkeren de weg in Heers. De buurt is de overlast beu. Het gemeentebestuur kondigt maatregelen aan. *Door het zonnige weer heeft de brandweer al vroeg op het jaar de handen vol met het verdelgen van wespennesten. *De job van de park rangers in Limburg is onzeker. Els Robeyns, lijsttrekker van sp.a voor het Vlaams parlement slaakt een noodkreet. Robeyns vraagt ook de fruitsector te erkennen als sector in crisis. *En het is feest bij TVL. Want TV Limburg blaast 25 kaarsjes uit. Op 25 april 1994 ging de allereerste nieuwsuitzending op antenne. 25 jaar TVL, het levert een schat aan unieke beelden op.