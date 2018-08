TVL Nieuws, 23 augustus 2018

- Na 20 jaar is er een belangrijke doorbraak in het onderzoek naar de moord op de toen 11-jarige Nicky Verstappen. De 55-jarige Nederlander Jos Brech wordt verdacht van de moord, maar hij is vermist. De politie zoekt in heel Europa. - In Leopoldsburg liggen verschillende kadavers van Everzwijnen in de natuur. Wandelaars doen regelmatig aangifte, maar Natuur en Bos laat de kadavers liggen om de biodiversiteit te garanderen. - De leegstaande Herkenrodekazerne moet een compleet nieuwe stadsbuurt worden in het centrum van Hasselt. Er komt ook een stadspark. - En ook al was het vandaag bijna 30 graden, een tuincentrum in Ham is nu al begonnen met de verkoop van kerstartikelen.